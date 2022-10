Inter-Barcellona, in piena crisi una complessa opportunità per rilanciarsi

Inter-Barcellona è scontro diretto qualificazione nel Gruppo C di Champions League, con le due squadre appaiate a tre punti dietro al Bayern Monaco. Alle 21 si gioca davanti al tutto esaurito del Meazza.

OCCASIONE, FORSE – Nel momento più difficile degli ultimi cinque anni Inter-Barcellona è una delle peggiori partite che potessero capitare. I catalani sono tornati la macchina quasi perfetta di un tempo, grazie a Xavi che li ha rivitalizzati. Di contro, la squadra di Simone Inzaghi è allo sbando e lo stesso allenatore non sembra averla più in mano. Dopo cinque sconfitte nelle prime dieci partite stagionali parlare di crisi si può e si deve, col campionato che al momento ha più importanza della Champions League. C’è però un’occasione: vincere stasera, contro un avversario di così grande livello, darebbe un’iniezione di fiducia mica da ridere. Oltre a creare nuovi scenari per il girone. Perché non provare a sfruttarla?

QUALCOSA SI CAMBIA – Per Inter-Barcellona Inzaghi ha già dato una certezza di formazione, André Onana (un ex) al posto del sempre più contestato Samir Handanovic. Poi ha fatto intendere che giocherà Stefan de Vrij al posto di Francesco Acerbi e che le condizioni di Lautaro Martinez dovrebbero portarlo in panchina per precauzione, con Joaquin Correa accanto a Edin Dzeko. Un’altra modifica potrebbe riguardare la fascia destra, con Matteo Darmian (ieri presente in conferenza stampa) al posto di Denzel Dumfries. Certo, con Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku sarebbe stata un’altra storia. Il Barcellona ha anche più assenze, ma i “rincalzi” a disposizione di Xavi sono giocatori come Gerard Piqué, Marcos Alonso e Ousmane Dembélé (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19.30 il vero countdown a Inter-Barcellona: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).