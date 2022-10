Moratti: «Non so il clima dentro l’Inter, Inzaghi si può confermare. Zhang…»

L’ex patron dell’Inter, Moratti, ha parlato del clima all’interno della squadra e dei problemi di Inzaghi. L’ex presidente sull’eventuale esonero del tecnico e sulla posizione degli Zhang

PARLA L’EX − Massimo Moratti, intercettato dai microfoni di Pressing, si è espresso sui problemi dell’Inter: «Si può parlare di crisi, però non siamo lontani dalle altre grandi squadre ma bisogna riprendersi. Se lo fa si può ritornare in fretta. Confermare Inzaghi? Al momento si può riconfermare Inzaghi, non so il clima all’interno di squadra e società ma c’è spazio per riprendersi. I dubbi della società possono pesare ma non deve essere un alibi. Vendita società? Sta alla famiglia Zhang decidere se continuare o meno. Se ha ancora motivazioni e disponibilità potrà sicuramente continuare».