Sabatini: «Onana non al pari di Maignan. Handanovic? Colpa dell’Inter se…»

Sabatini interviene sulla tanto discussa alternanza tra i pali della porta dell’Inter, protetti da Handanovic o da Onana. Su quest’ultimo il giornalista esprime il proprio personale giudizio, in collegamento su Radio Sportiva. Un commento anche sulla recente notizia del progetto del nuovo stadio a Milano.

DUALISMO – Sandro Sabatini prende le difese del primo portiere dell’Inter, che quest’anno divide la titolarità con il nuovo acquisto: «Non date tutta la colpa a Samir Handanovic! La colpa di Handanovic è il rendimento un po’ sottotono, che è evidente già dall’anno scorso. E, soprattutto, lo è alla società, che decide di acquistare André Onana (vedi articolo). Per me non è un fenomeno, non è Mike Maignan, però è comunque affidabile. La società dell’Inter acquista questo portiere dall’Ajax a parametro zero, ed è anche un buon affare. Ma non ha il coraggio di chiuderla con Handanovic o di comunicargli di essere il secondo. In questo modo ti ritrovi due portieri, entrambi insicuri e indecisi. Ai tifosi e ai compagni, ogni volta che subiscono un gol, viene naturale dire che l’altro di turno avrebbe parato meglio. Sono due portieri che, se continuano così, senza un primo o un secondo, saranno disintegrati. Saranno sgretolati dalla tensione e dal dualismo».

Il nuovo stadio dell’Inter, il parere di Sabatini

REALTÀ O METAVERSO? – Sabatini, sollecitato dalla domanda di un tifoso, passa a parlare del nuovo stadio dell’Inter. «Il metaverso che possa sostituire lo stadio? No, perché abbiamo già un mini-metaverso con la televisione e negli stadi è tornata la gente. Per quanto riguarda la capienza del nuovo stadio dell’Inter e del Milan, 60 mila tifosi (vedi articolo) è un algoritmo calcolato per fare più volte possibile il tutto esaurito. A San Siro hai delle partite da 80 mila tifosi e ci sono partite in cui ci sarebbe bisogno anche di uno stadio con una capienza da 200 mila. Ma hai anche la maggior parte delle partite che stanno sui 50, 60 mila spettatori. Inter e Milan durante la costruzione del nuovo stadio continueranno a giocare a San Siro. Verrà costruito il nuovo stadio proprio di fianco, mentre le squadre continueranno a giocare lì». Una capienza perfetta, secondo Sabatini, quella dello stadio dell’Inter che sarà realizzato intorno al 2027.