L’Inter attende il Lecce e i tifosi salentini aspettano il Tar! Paradosso − TS

Manca ormai un giorno a Inter-Lecce e i tifosi salentini devono ancora capire se potranno presenziare a San Siro o meno. Oggi la pronuncia definitiva del Tar Lombardia

PARADOSSO − Tira e molla tra Prefettura di Milano e Tar Lombardia sulla presenza o meno dei tifosi del Lecce a Milano in vista della partita contro l’Inter. La prefettura infatti ha chiesto al Tar la revoca del decreto monocratico che, ieri mattina, aveva riaperto la trasferta al seguito del Lecce anche ai residenti di Lecce e provincia. Il motivo? La presenza, tra i tifosi salentini, di profili ad alto rischio. Il tutto è da ricondurre all’ultima trasferta in terra lombarda, ovvero a Bergamo per Atalanta-Lecce dello scorso 19 febbraio. Occasione in cui i tifosi della Dea e quelli salentini sono venuti a contatto causando qualche momento di tensione. La situazione è paradossale: a un giorno dalla partita, non si sa ancora se i tifosi potranno partire per Milano.

Fonte: Tuttosport − Francesco Romano