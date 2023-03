Inter-Lecce, è bagarre Dzeko-Lukaku. Inzaghi prepara tre cambi − CdS

Domani sera l’Inter contro il Lecce cercherà di riscattare la pesante sconfitta di Bologna. Inzaghi ha ancora qualche piccola indecisione su chi schierare al fianco di Lautaro Martinez tra Dzeko e Lukaku. Inoltre si prevedono altre novità di formazione rispetto agli undici titolari di Bologna.

NOVITÀ − L’Inter contro il Lecce vuole tornare a vincere per riscattare la brutta prestazione offerta con il Bologna. Per Inzaghi una delle poche certezze è rappresentata dalla presenza di Lautaro Martinez, ormai titolare inamovibile dell’attacco nerazzurro. Se l’argentino è praticamente certo della titolarità, non lo sono invece Edin Dzeko e Romelu Lukaku che sono ancora in ballottaggio per affiancare il Toro dal primo minuto. Il bosniaco però è dato in leggero vantaggio rispetto al belga. Con Skriniar e Dimarco ancora acciaccati Inzaghi è poi pronto a riconfermare sugli esterni sia Denzel Dumfries che Robin Gosens. L’allenatore piacentino per evitare brutte sorprese come a Bologna dovrebbe inoltre operare altri due cambi oltre a quello di Dzeko. Con i salentini sono infatti pronti al ritorno tra i titolari Franceso Acerbi e Nicolò Barella.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona