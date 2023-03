Correa con lo Spezia. Skriniar e Dimarco? Le sensazioni in casa Inter − TS

L’Inter si appresta alla sfida contro il Lecce domani a San Siro. Non ci sarà Joaquin Correa, il quale rientrerà contro lo Spezia venerdì prossimo. Le ultime su Skriniar e Dimarco

DEFEZIONI − L’Inter lavora in vista del Lecce con tre defezioni da non sottovalutare. Correa sicuramente non sarà delle partita. Il Tucu sta riprendendo il suo allenamento col gruppo, ma contro i salentini non ci sarà. Molto più probabile il suo rientro a La Spezia venerdì prossimo. Inzaghi spera invece in Skriniar e Dimarco. Anche ieri, i due hanno fatto lavoro personalizzato. Il tecnico proverà a capire se almeno uno può tornare in gruppo ed essere così convocato e portato in panchina domani contro i salentini di Baroni.

Fonte: Tuttosport − Simone Togna