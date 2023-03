Zhang a supporto della squadra: imposto diktat all’Inter! Sullo stadio… − TS

Zhang ieri ha fatto visita alla squadra ad Appiano Gentile. Il presidente dell’Inter, non solo ha assistito all’allenamento di Lautaro Martinez e compagni, ma ha anche pranzato con gruppo e dirigenza. Sul tema stadio, c’è una consapevolezza

SUPPORTO − A dare manforte alla squadra anche Steven Zhang. Il patron dell’Inter ieri è stato ad Appiano Gentile per assistere all’allenamento e per poi pranzare con l’intero gruppo (dirigenza compresa). L’obiettivo è quello di tenere saldo il gruppo con un diktat fondamentale: vincere assolutamente contro Lecce e Spezia. Intanto, la dirigenza nerazzurra è impegnata anche sul fronte stadio. Dopo aver preso coscienza della decisione del Milan sull’eventuale non condivisione del nuovo impianto, l’Inter ha comunque una consapevolezza: è presente un piano di lavoro eventuale con i cugini e un altro senza.

Fonte: Tuttosport − Simone Togna