Inter-Atalanta, seduta di allenamento per la squadra di Inzaghi

L’Inter si sta avvicinando alla gara contro l’Atalanta, valida per la sesta giornata di campionato. Come riporta il sito ufficiale Inter.it, oggi è avvenuta una seduta di allenamento per il gruppo di Inzaghi

ALLENAMENTO − Seduta di allenamento per i ragazzi di Simone Inzaghi, che fra due giorni dovrà affrontare l’Atalanta in vista della sesta giornata di campionato. I nerazzurri hanno raggiunto quota 13 punti in classifica dopo il successo ottenuto in casa della Fiorentina per 1-3. In gruppo anche Nicolò Barella (vedi articolo), lavoro personalizzato invece per Joaquin Correa. Sabato alle 18.00, la Beneamata sarà impegnata nel derby lombardo con l’Atalanta, squadra che dista dai campioni d’Italia in carica tre punti.

Fonte: Inter.it