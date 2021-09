Inter-Atalanta, Barella sta bene. Le condizioni di Correa e Vidal − Sky

Inter-Atalanta sta arrivando. I nerazzurri sabato scenderanno in campo contro la Dea per la sesta giornata di Serie A. Paventi in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, fa il punto sulla situazione degli acciaccati Barella, Correa e Vidal

ACCIACCATI − Questo l’aggiornamento di Paventi sugli infortunati: «Nicolò Barella sta bene, ha lavorato con il gruppo, ovviamente poi le valutazioni le farà Simone Inzaghi. Joaquin Correa ha fatto un po’ di differenziato, bisogna vederlo domani. Ha ancora un po’ di fastidio al fianco e vedremo se si allenerà con il gruppo per la rifinitura. Per Arturo Vidal bisogna aspettare ancora uno/due partite».

DIFESA − Paventi parla anche della retroguardia nerazzurra: «Milan Skriniar è il giocatore più utilizzato, c’è sempre. Lotta, combatte, va in difficoltà con Nico Gonzalez poi si riprende. Lo scorso anno ha siglato il gol decisivo contro l’Atalanta. Ci saranno sabato sia lui che Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. Questa linea a tre da sicurezza a Inzaghi. L’Inter è la squadra che ha segnato di più, 18 reti, gioca bene. Quindi, contro l’Atalanta si vorrà riconfermare».