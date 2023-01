Inter-Atalanta, le probabili formazioni: Inzaghi verso il turnover – SM

Inzaghi si prepara alla sfida di oggi contro l’Atalanta in Coppa Italia. Tenendo comunque in considerazione il Derby contro il Milan di domenica.

TURNOVER – Secondo quanto riporta Sport Mediaset, Simone Inzaghi andrà verso un turnover ragionato per la sfida di oggi: «Inzaghi con lo scudetto lontano 13 punti, sa di dover arrivare in fondo alla competizione. A San Siro stasera sono attesi circa 50.000 spettatori. Il tecnico nerazzurro opterà per un turnover ragionato in vista del Derby di domenica. Spazio dunque per De Vrij dietro al posto di Acerbi. Dumfries e l’ex della partita Gosens in fascia. Asllani in mezzo e in attacco il compagno di Lautaro Martinez sarà Joaquin Correa. Difficile vedere Lukaku dall’inizio». Per Kristjan Asllani si tratterebbe di una chance importante di mostrare il suo valore (vedi focus).