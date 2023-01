Inter-Atalanta, le probabili formazioni: Gasperini con il dubbio Scalvini – SM

La sfida di oggi tra Inter e Atalanta in Coppa Italia vale molto per la squadra di Inzaghi ma o stesso per Gasperini, ancora in cerca del primo trofeo con i bergamaschi.

DUBBIO – Gian Piero Gasperini si prepara al match contro la sua ex squadra. L’allenatore dell’Atalanta punta al passaggio del turno per cercare il primo titolo con i bergamaschi. Queste le sue scelte secondo Sport Mediaset: «Gasperini invece dovrà fare a meno di Palomino e Zappacosta. Con Demiral al centro delle voci di mercato proprio con l’Inter. Rimane il dubbio per Scalvini uscito con una contusione al ginocchio destro contro la Sampdoria. In attacco c’è abbondanza con Lookman e Hojlund. Avendo comunque Zapata, Muriel e Boga pronti a subentrare». A San Siro questa sera non mancherà lo spettacolo.