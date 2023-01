Asllani, contro l’Atalanta occasione da non mancare. Inzaghi punta su di lui

Kristjan Asllani è pronto a giocare dal 1′ contro l’Atalanta. Per l’albanese si tratta di una grande occasione per dimostrare il suo valore

OCCASIONE – Quella che questa sera avrà Kristjan Asllani in Inter-Atalanta. Il numero 14, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe partire dal 1′. Si tratta della seconda partita nel 2023 nella quale l’ex Empoli partirà titolare. La prima era stata sempre in occasione di un match di Coppa Italia, ovvero gli ottavi contro il Parma. Il classe 2002 aveva ben figurato contro gli emiliani, tanto che ci si chiedeva se avesse potuto giocare da titolare già in campionato contro l’Hellas Verona. Invece, Asllani si è accomodato in panchina dopo quella presenza da titolare. Tuttavia, i suoi ingressi in campo contro Empoli e Cremonese hanno dimostrato i passi avanti compiuti dal giocatore. Rispetto ad inizio stagione, l’albanese va in campo con molta più personalità e sicurezza nei suoi mezzi. Anche i compagni sembrano più convinti nel servirlo e si affidano per la costruzione del gioco. A differenza dei suoi compagni che fanno lo stesso ruolo – Brozovic e ora Calhanoglu – Asllani appare come un regista vecchio stampo, di quelli che prendono palla e lanciano il compagno in lungo. Questa sera occasione d’oro per il giocatore nerazzurro per rilanciarsi nelle gerarchie del centrocampo dell’Inter.