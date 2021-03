Inter-Atalanta, 23 convocati per Gasperini: assenti Hateboer e...

Inter-Atalanta, 23 convocati per Gasperini: assenti Hateboer e Sutalo

Gian Piero Gasperini ha ufficializzato i 23 convocati che prenderanno parte a Inter-Atalanta, in programma domani alle ore 20.45 a San Siro. Confermate le due assenze di Sutalo e Hateboer.

PORTIERI: Gollini, Sportiello, Rossi;

DIFENSORI: Caldara, Djimsiti, Palomino, Maehle, Romero, Toloi, Ruggeri;

CENTROCAMPISTI: De Roon, Freuler, Ghislandi, Gosens, Kovalenko, Miranchuk, Malinovskyi, Pessina, Pasalic;

ATTACCANTI: Lammers, Muriel, Zapata, Ilicic;

Fonte: www.atalanta.it