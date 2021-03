Padovan: Â«Eriksen sempre stato un fenomeno! Vidal ha deluso ConteÂ»

Padovan: «Eriksen sempre stato un fenomeno! Vidal ha deluso Conte»

Giancarlo Padovan

L’Inter a centrocampo sembrerebbe aver trovato il suo assetto con Christian Eriksen al posto di Arturo Vidal. Di questo ne ha parlato Giancarlo Padovan su “Sky Sport 24”.

CENTROCAMPO NERAZZURRO – Inter delusa dalle prestazioni di Vidal. Christian Eriksen adesso sembrerebbe aver convinto Antonio Conte, questo il parere di Giancarlo Padovan: «Eriksen? Non è diventato un fenomeno, è sempre stato un grandissimo giocatore ma che sia così convincente a me non sembra. È uno che raffina il gioco, per esempio sbaglia pochi passaggi ma non è il giocatore che avrebbe voluto Conte perché lì avrebbe voluto Arturo Vidal. Purtroppo il cileno lo ha deluso e allora lui, con molta onestà intellettuale, ha provato Eriksen in tutti i ruoli possibili: l’ultimo lo ha convinto e lo ha confermato».