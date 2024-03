Incredibile ma vero: Mkhitaryan in panchina? C’è un rischio − CdS

L’uomo di ferro Henrikh Mkhitaryan, dopo 14 partite di fila da titolare, potrebbe riposare a Bologna. L’armeno è uno dei pilastri di questa Inter.

CONTINUITÀ A RISCHIO − L’Inter si poggia su basi solide e una di queste basi si chiama Mkhitaryan. L’armeno, uomo di ferro, è il giocatore di movimento ad aver giocato più minuti in questa stagione nell’Inter: 2.771. Il 35 enne, ex Roma e oggi pilastro indiscusso e fondamentale dell’Inter di Simone Inzaghi, non è partito dal 1′ solo contro il Bologna lo scorso 20 dicembre. Da lì in avanti sempre gare da titolare, ben 14 consecutive. In totale in questa stagione, l’armeno non è partito dall’inizio solamente in tre match su 37 e solo in un’occasione non è sceso in campo: a Lisbona quando l’Inter delle seconde linee pareggiò col Benfica 3-3. Ora questa straordinaria continuità potrebbe interrompersi. Infatti, Mkhitaryan è in diffida e contro il Bologna, sabato alle 18, potrebbe partire dalla panchina per evitare eventuali rischi. L’armeno, che si appresta a vincere il suo primo Scudetto in Serie A, sogna anche di ritornare in finale di Champions League. Lo scorso anno a Istanbul venne recuperato in extremis giocano però solamente i sei minuti finali. Ora sogna Wembley. Intanto, a dicembre ha firmato il suo rinnovo fino al 2026. Insomma, Micky l’interista vuole completare l’opera.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia