Handanovic positivo, Inter-Sassuolo non a rischio. Ma occhio ai nazionali

Handanovic è risultato positivo al Coronavirus nel pomeriggio di oggi (vedi articolo). Inter-Sassuolo di sabato sera, nonostante il contagio multiplo (l’altro, per ora, è D’Ambrosio), non è a rischio. Tuttavia, secondo “Sport Mediaset”, bisogna valutare i nazionali.

STOP MOMENTANEO – L’Inter è in isolamento fiduciario da ieri, per la positività di Danilo D’Ambrosio. Quella di oggi di Samir Handanovic ha fatto alzare ulteriormente il livello di attenzione in casa nerazzurra, con la speranza che non ci siano altri contagi. Per domani mattina è atteso l’esito dei nuovi tamponi, con la situazione che sarà monitorata sino a Inter-Sassuolo (vedi articolo). La partita, in programma sabato sera alle ore 20.45, non è a rischio rinvio (a meno di focolaio). Ma c’è un’altra questione da valutare.

SI PROLUNGA? – Per D’Ambrosio e Handanovic l’isolamento domiciliare durerà almeno due settimane. Salteranno Inter-Sassuolo e, per il primo, anche le nazionali (il portiere si è ritirato da tempo dalla Slovenia). Non è però escluso che anche gli altri compagni possano non rispondere alle convocazioni. Dipende dall’ATS di Milano, chiamata a valutare la situazione. Lo annuncia “Sport Mediaset”, che segnala come per ora ci sia il via libera al tragitto da casa ad Appiano Gentile per tutto il gruppo squadra. Alla Pinetina, però, si mangia e si fa la doccia in camera, riducendo le zone comuni. Dopo Inter-Sassuolo diversi giocatori dovrebbero rispondere alle chiamate delle rispettive nazionali. Non i sudamericani, visto il rinvio delle partite CONMEBOL, ma gli altri sì e alcuni hanno già ricevuto la convocazione. Anche qui l’ATS, visto l’isolamento fiduciario, potrebbe non dare l’OK alla partenza o permetterla con soli mezzi privati (come a novembre). Entro quarantotto ore l’Inter saprà cosa succederà durante la sosta, intanto attende l’esito dei nuovi tamponi sperando non ci siano altri positivi dopo D’Ambrosio e Handanovic.

Fonte: Sport Mediaset

