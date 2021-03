VIDEO AMARCORD – Serena sfrutta due regali del Milan: 1-3 Inter

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 18 marzo 1990. Aldo Serena apre e chiude l’1-3 sul Milan, sfruttando due errori difensivi dei rossoneri.

ALDO RAPACE – Il derby di ritorno tra Milan e Inter nella Serie A 1989/90 è all’insegna di Aldo Serena e dei regali rossoneri. L’attaccante nerazzurro apre e chiude la gara del 18 marzo 1990, sfruttando subito un errore difensivo degli avversari. Già al 3′ l’Inter passa in vantaggio con un’azione rocambolesca. Su un lancio dalle retrovie, l’attaccante italiano beffa tutta la difesa rossonera, trovando il gol con un pallonetto di testa dal limite dell’area, in anticipo sul portiere in uscita. Il Milan è molto arrembante, ma anche il secondo gol è nerazzurro: al 24′ Lothar Matthaus trasforma il rigore che vale lo 0-2. I rossoneri riescono a trovare la via del gol solo all’84’, con Alessandro Costacurta che piazza un destro da fuori area sugli sviluppi di un calcio di punizione. Ma l’Inter e Serena non sono contenti: al 90′ il bomber scatta sulla linea del fuorigioco (male applicato dalla difesa del Milan), e segna l’1-3 con un rasoterra mancino. Rivediamo gli highlights della gara nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter”:

