Handanovic positivo al Coronavirus: Inter, sale a due il conto

Samir Handanovic è positivo al Covid-19. A darne notizia è il club nerazzurro dopo la positività di Danilo D’Ambrosio notificata ieri (vedi articolo). Ecco il comunicato ufficiale con il capitano dell’Inter che salterà quindi sicuramente il match di sabato sera contro il Sassuolo

ALTRO POSITIVO – “FC Internazionale Milano comunica che Samir Handanovic è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella mattinata di oggi e il cui esito è pervenuto in questi minuti. Il portiere nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione”.

Fonte: inter.it

