Trubin: «Inter? Credo siano rumors. Il mio obiettivo è chiaro»

Anatoliy Trubin, portiere dello Shakhtar Donetsk, si sta mettendo in mostra in questa stagione. Il giovane portiere ucraino classe 2001 ha rilasciato un’intervista ai microfoni di “Tutto Mercato Web”

Anatoly Trubin ha attirato l’attenzione dell’Inter nella doppia sfida di Champions League nella fase a gironi. I nerazzurri lo hanno quindi aggiunto alla lista degli obiettivi per il post Samir Handanovic. Il giocatore dello Shakhtar Donetsk non si sbilancia: «Inter e Milan? Credo che siano solamente rumors. Per quanto mi riguarda, sono concentrato esclusivamente sulle mie prestazioni con lo Shakhtar. Mi alleno e lavoro duro ogni giorno per migliorare e crescere. Non ho tempo per pensare alle voci di mercato».

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Giacomo Iacobellis

Pubblicità