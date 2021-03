D’Ambrosio positivo al Coronavirus: Inter, tornano gli stop forzati

D’Ambrosio è positivo al Coronavirus. Il difensore, già fuori dalla distinta in Torino-Inter perché non si era sentito bene (vedi articolo), si è sottoposto al tampone che ha confermato il contagio. Per il gruppo squadra possono proseguire gli allenamenti, la situazione sarà di nuovo monitorata nei prossimi giorni.

NUOVO ISOLAMENTO – Ecco il comunicato ufficiale del club: “FC Internazionale Milano comunica che Danilo D’Ambrosio è risultato positivo al COVID-19 in seguito al test effettuato nella giornata di ieri.

Il difensore nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione. Il gruppo squadra seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario”.

