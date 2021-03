Inter, dopo Handanovic si attende l’esito dei tamponi di oggi: il punto

Samir Handanovic si aggiunge a Danilo D’Ambrosio tra i positivi al Covid-19 in casa Inter. Gli ultimi aggiornamenti su questo fronte li riporta il giornalista Franco Vanni.

ATTESA FRENETICA – Anche Samir Handanovic è positivo al Covid-19, come si apprende dall’Inter (vedi news). Il capitano nerazzurro si aggiunge così a Danilo D’Ambrosio: entrambi salteranno la sfida col Sassuolo di sabato (ore 20.45). Come riporta Franco Vanni, il numero 1 nerazzurro è a casa fin da stamattina, avendo avvertito alcuni sintomi. Escludendo lui e il numero 33, anche Arturo Vidal era assente oggi alla Pinetina, al lavoro per recuperare dall’operazione al ginocchio. Gli altri giocatori hanno invece sostenuto regolarmente l’allenamento, senza presentare sintomi. In casa Inter si attende tuttavia l’esito dei tamponi molecolari, effettuati oggi all’ora di pranzo. Gli esiti si attendono per domani in mattinata (vedi tweet).

