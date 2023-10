Guida arbitro di Inter-Bologna: nei precedenti solo una nel 2023

Guida sarà l’arbitro di Inter-Bologna, partita dell’ottava giornata di Serie A 2023-2024 in programma alle ore 15. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Torre Annunziata, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Bologna sarà la ventottesima partita per Marco Guida come arbitro dei nerazzurri. È solo la prima volta in stagione, ce n’è solo un’altra nel 2023 complice anche un infortunio che l’ha limitato. Nella circostanza gran 3-1 in rimonta sulla Lazio lo scorso 30 aprile, fondamentale nella rincorsa Champions League. L’esordio è del 21 dicembre 2011, una vittoria per 4-1 contro il Lecce nel recupero della prima giornata di Serie A 2011-2012 (quattro mesi dopo la data originaria, per via di uno sciopero dei calciatori ad agosto). Il bilancio generale conta quattordici vittorie, sette pareggi e sei sconfitte.

SPESSO CONTESTATO – L’Inter col Bologna ritrova Guida, un nome che come arbitro spesso è stato sinonimo di contestazioni. Su tutte quella del 5 febbraio 2022, quando è lui a dirigere la contestatissima partita col Milan, derby poi risultato decisivo per l’assegnazione della Serie A, con il netto fallo di Olivier Giroud su Alexis Sanchez ignorato in occasione dell’avvio dell’azione che porta al momentaneo 1-1. Da lì, oltre al già citato Inter-Lazio, è riapparso solo in un 1-1 col Torino il 13 marzo 2022 dove nega un rigore ai granata per fallo di Andrea Ranocchia su Andrea Belotti. Guida in settimana ha diretto Lens-Arsenal martedì sera in Champions League (2-1).