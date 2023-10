Inter-Bologna, la probabile formazione: nessun dubbio per Inzaghi − TS

L’Inter non vuole commettere passi falsi contro il Bologna e, per questo motivo, Simone Inzaghi non ha molti dubbi sulla formazione da schierare titolare: la probabile.

NESSUN DUBBIO − Simone Inzaghi fa sul serio e, secondo Tuttosport, non ha intenzione di sbagliare con il Bologna. Per questo motivo, la probabile formazione dell’Inter prevede tante conferme. A partire dall’attacco dove, dal 1′, torneranno Lautaro Martinez e Marcus Thuram. In difesa confermati Pavard, Acerbi e Bastoni. In cabina di regia di nuovo Calhanoglu con i soliti Mkhitaryan e Barella. Sulle fasce Dumfries e Dimarco. In porta, ovviamente, Sommer.

PROBABILE FORMAZIONE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

Fonte: Tuttosport