Genoa, marcia di avvicinamento verso l’Inter: Maran tiene tutti sulla corda

Rolando Maran Genoa

Rolando Maran, allenatore del Genoa, tiene sulla corda in vista della partita in programma oggi alle ore 18 in casa contro l’Inter

ULTIME – Mancano poche ore a Genoa-Inter, partita in programma oggi alle ore 18, e la squadra rossoblù sta mettendo a punto gli ultimi dettagli per il match. A seguire la nota da parte del Genoa. “In mezzo ai preparativi e alle riunioni indicate a mettere i puntini sulle i. L’avvicinamento alla partita con l’Inter è scattato presto nella sede del ritiro rossoblù, per le procedure da protocollo a cui le squadre sono soggette di questi tempi“.

SITUAZIONE – Sul sito della società genovese si legge. “A metà mattina lo staff tecnico ha poi diretto un risveglio neuro-muscolare sui campi del Centro Sportivo Signorini. Nulla di impegnativo per il team, dopo le prove assimilate nei giorni scorsi. Come di abitudine l’allenatore del Grifone sta tenendo tutti gli elementi disponibili sulla corda, per non allentare la tensione all’interno del gruppo. Solo a ridosso della partita verrà comunicata la formazione di partenza, ma l’introduzione delle cinque sostituzioni aumenta le chance di toccare il campo“.

