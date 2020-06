Gagliardini, Sampdoria segno del destino? A quota 6 contro le genovesi

Roberto Gagliardini oggi per Inter-Sampdoria dopo ben cinque mesi dalla sfida contro l’Atalanta (11 gennaio 2020) potrebbe ritrovare la maglia da titolare con i nerazzurri a causa dell’infortunio di Marcelo Brozovic.

ANCORA LE GENOVESI – Roberto Gagliardini non gioca una partita da titolare con l’Inter dall’undici gennaio 2020, giorno di Inter-Atalanta. Da allora, causa infortunio che lo ha tenuto fuori ben 9 partite totali, non ha più ritrovato il campo. Unica presenza (ma da subentrato) l’ultima partita giocata a Torino contro la Juventus prima dell’emergenza Coronavirus (Covid.19) e lo stop del campionato di Serie A. Con l’infortunio di Marcelo Brozovic (vedi articolo) oggi dovrebbe ritrovare la maglia da titolare: un segno del destino? Uno dei due gol realizzati in campionato (l’ultimo contro il Genoa), lo ha segnato proprio ai blucerchiati all’andata. Le due squadre di Genova portano fortuna all’ex Atalanta, che contro di loro ha già segnato 6 dei 9 gol totali realizzati con la maglia dell’Inter.