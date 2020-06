Brozovic come Sensi: infortunio, niente Inter-Sampdoria. Le condizioni

Condividi questo articolo

Anche Brozovic, così come Sensi, non ci sarà domani in Inter-Sampdoria. Pure il centrocampista croato ha riscontrato un infortunio in allenamento e sarà costretto a saltare la partita di recupero della venticinquesima giornata di Serie A. Rispetto al suo compagno di reparto le condizioni sembrano, fortunatamente, essere meno gravi.

UN ALTRO INFORTUNIO PRIMA DI INTER-SAMPDORIA – “Marcelo Brozovic si è sottoposto oggi a esami strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, dopo un problema riscontrato durante l’allenamento di ieri.

Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento al muscolo tibiale posteriore della gamba sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”.

Fonte: Inter.it