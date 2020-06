Walker nuova idea Inter: tentazione nerazzurra, il Manchester City sceglie

L’Inter avrebbe messo nel mirino Kyle Walker, terzino del Manchester City, che potrebbe essere tentato dal corteggiamento del club nerazzurro

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato dal Sun, l’Inter di Antonio Conte avrebbe messo nel mirino di Kyle Walker. Quest’ultimo potrebbe essere tentato dall’opzione offerta dalla società nerazzurra. Il Manchester City però non sarebbe intenzionato a mettere sul mercato due terzini. Finora il prescelto a cui dire addio sarebbe Joao Cancelo, ex nerazzurro, per cui si ascolterebbero offerte da 60 milioni di sterline. Chissà che questo interesse non possa cambiare le carte in tavola.