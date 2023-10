Frattesi salta Inter-Benfica, ma recupero non lontano! Ecco i tempi

Frattesi si è infortunato prima della sfida tra Inter e Salernitana ma è già nella via del recupero. In Champions League non ci sarà, ma da quanto riferisce Sky Sport, il suo recupero non è poi così lontano.

RIENTRO VICINO – Davide Frattesi è pronto a tornare a disposizione di mister Simone Inzaghi, ma non da subito. Il centrocampista si è dovuto fermare la scorsa settimana a causa di un piccolo problema muscolare. Si parlava di una possibile convocazione già in occasione di Inter-Benfica, ma per precauzione lo staff medico ha preferito non rischiarlo. Possibile rivederlo tra i convocati sabato, nella sfida delle 15 col Bologna, ma la situazione sarà più chiara nei prossimi giorni.