Pjanic assurdo: «Inter cambiata poco e favorita ma meno criticata della Juventus!»

Pjanic difende a spada tratta la Juventus dalle critiche aggiungendo una considerazione alquanto discutibile sull’Inter. L’ex centrocampista bianconero, oggi in forza allo Sharjah, nel collegamento con “Speciale Serie A” su Radio TV Serie A con RDS racconta una realtà distorta

FAVORITA MA NON CRITICATA – Nell’intervento di Miralem Pjanic farà sicuramente discutere quello sulla lotta Scudetto: «Non capisco le forti critiche che spesso vengono fatte alla Juventus. Tanti calciatori sono andati via. Non la vedo attrezzata per essere tra le favorite per lo Scudetto. Poi si può sempre migliorare. Le critiche a Massimiliano Allegri sono sempre state una costante ma spesso le trovo esagerate. Sappiamo cosa è successo negli ultimi anni alla Juventus. Ripartire non è mai facile. L’Inter è la squadra piu attrezzata. Perché è la squadra meno cambiata ed è stata anche rinforzata con i nuovi giocatori, che hanno rimpiazzato bene i vecchi. L’Inter è anche un po’ più forte dell’anno scorso, credo. È da due anni di fila che non vince lo Scudetto ed è sempre la favorita, ma è stato meno criticata della Juventus…». Questo il parere di Pjanic, che dice la sua anche sul nuovo centrocampo dell’Inter, ma evidentemente ha perso di vista un po’ di commenti. E soprattutto la rivoluzione messa in atto ad Appiano Gentile negli ultimi tre mesi. Anzi, anni… Opinione faziosa. Polemica gratuita. Realtà distorta. Tutto qui. Pjanic a dir poco assurdo, ecco.