FOTO – Lazio-Inter, tutto pronto negli spogliatoi: scelta la maglia

Lazio-Inter andrà in scena tra poco meno di due ore, per quello che sarà la sfida scudetto allo stadio Olimpico di Roma. Tutto pronto dallo spogliatoio nerazzurro, in attesa delle formazioni ufficiali (QUI la probabile), scelta la maglia!

TUTTO PRONTO – In vista di Lazio-Inter in programma questa sera alle 20:45, i nerazzurri allenati da Antonio Conte sono pronti a scendere in campo consapevoli di giocarsi una grandissima partita, decisiva, per la corsa scudetto 2019/2020. Tutto pronto nello spogliatoio, i nerazzurri questa sera giocheranno con al terza maglia, quella nera, come è possibile vedere dalle foto pubblicate attraverso l’account ufficiale dell’Inter.