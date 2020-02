Lazio-Inter: la probabile formazione dell’Inter di Conte (24Âª in Serie A)

Lazio-Inter: la probabile formazione dell’Inter di Conte (24ª in Serie A)

Lazio-Inter è in programma oggi a partire dalle ore 20.45. Partita valida per la ventiquattresima giornata del Campionato Italiano di Serie A, la quinta del girone di ritorno. Scontro diretto importantissimo dopo la vittoria della Juventus contro il Brescia. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Conte

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILI – Come al solito non è stata resa nota la lista dei convocati da parte dell’allenatore nerazzurro, che almeno recupera chi ha scontato la squalifica (Berni, Bastoni e Lautaro Martinez). Restano a casa in quattro: oltre al lungodegente Asamoah, a centrocampo ancora fuori Gagliardini e Sensi, più Esposito in attacco. Da capire se Handanovic sarà almeno in panchina a far numero.

MODULO – Il recupero di due importanti titolari permettono a Conte di riprendere in mano il suo 3-5-2 più tradizionale. Difficile aspettarsi un’Inter con il trequartista, sebbene l’idea di non schierarsi a specchio in casa della Lazio non vada ignorata. Spazio alla doppia mezzala.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Solito ballottaggio dietro, dove Padelli difenderà ancora i pali. C’è grande attesa per vedere all’opera il grande ex de Vrij, schierato in mezzo tra Skriniar e uno tra Bastoni e Godin. Ancora da sciogliere il dubbio tra l’italiano e l’uruguayano, ma si va verso la prima opzione.

CENTROCAMPO – Reparto nuovamente dimezzato in mezzo. L’altro grande ex Candreva è favorito sulla destra con Young largo a sinistra, Moses e D’Ambrosio insidiano. Al centro Brozovic in cabina di regina affiancato da Vecino e Barella, nuovamente preferiti in coppia a Eriksen. Prevedibile la staffetta per il danese, pronto a entrare nella ripresa.

ATTACCO – Nessun dubbio in area di rigore. Così come in Coppa Italia, Lukaku ritrova la sua spalla di fiducia Lautaro Martinez, chiamata a fare la differenza dopo le due partite saltate per squalifica.

Clicca qui per sapere come e dove seguire Lazio-Inter di Serie A in diretta TV o LIVE streaming

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà la Lazio: Padelli; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

IN PANCHINA – Handanovic, Stankovic, Berni; Ranocchia, Godin, D’Ambrosio; Moses, Biraghi, Agoumé, Borja Valero, Eriksen; Sanchez.