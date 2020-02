Skriniar: “Dobbiamo dimostrare il nostro livello! De Vrij? Un professionista”

Skriniar ha parlato ai microfoni di “90 minuto” in onda su “Rai 2” prima del fischio d’inizio di Lazio-Inter, sfida valida per la ventiquattresima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

ATTENZIONE – Milan Skriniar parla così prima del fischio d’inizio di Lazio-Inter: «Non penso che sia una partita da scudetto. Sicuramente è una partita diversa dalle altre, una bella partita in cui dobbiamo dimostrare che livello siamo. Abbiamo giocato tante partite contro di loro, sappiamo che sono forti. Davanti sono molti forti e in forma, dobbiamo stare attenti, concentrati e aggressivi. Se vogliamo vincere dobbiamo fare bene dietro. De Vrij teso? Stefan è sereno, è un professionista, un giocatore forte e non ha problemi».