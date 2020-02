Lazio-Inter, i diffidati per la 24ª giornata di...

Lazio-Inter, i diffidati per la 24ª giornata di Serie A. No squalificati

Condividi questo articolo

Lazio-Inter si giocherà alle ore 20.45, presso lo Stadio Olimpico di Roma, per la ventiquattresima giornata di Serie A. Ecco la situazione disciplinare per lo scontro diretto di questa sera: solo diffidati, l’unico “vero” squalificato è il vice allenatore dei nerazzurri Stellini. Qui il riepilogo con la situazione disciplinare per tutte le partite del turno di campionato, già iniziato da ieri.

LAZIO-INTER domenica 16 febbraio ore 20.45 (24ª giornata Serie A)

Diffidati Lazio: Francesco Acerbi, Felipe Caicedo, Danilo Cataldi, Ciro Immobile, Luiz Felipe (prossima partita Genoa in trasferta)

Squalificati Lazio: nessuno

Diffidati Inter: Antonio Conte (allenatore), Danilo D’Ambrosio (prossima partita Sampdoria in casa)

Squalificati Inter: nessuno