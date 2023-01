FOTO IN – L’Inter festeggia la Supercoppa Italiana! Show in campo pre-Empoli

Pochi istanti al via di Inter-Empoli (vedi live) ma prima c’è da pensare ancora alla Supercoppa Italiana. In campo il trofeo vinto cinque giorni fa in Arabia Saudita, distruggendo il Milan per 0-3.

LO SPETTACOLO – Show di luci e grande presenza in campo nei minuti di precedenti a Inter-Empoli, con la Supercoppa Italiana. Il trofeo è stato lasciato da solo, lì dove fra pochi istanti si batterà il calcio d’inizio, per essere ammirato dai circa settantamila tifosi del Meazza. Un modo, scelto dalla società, per festeggiare anche con chi è rimasto in Italia il trionfo sul Milan di mercoledì scorso.