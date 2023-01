Serena: «Inter, dopo Barcellona il vento è cambiato. Io come Skriniar nel 91’»

Serena parla dei nerazzurri nel pre-partita di Inter-Empoli. L’ex giocatore interista, nel corso della trasmissione di Sky Sport 24, dice la sua anche su Skriniar.

GIOCARE PER VINCERE – Aldo Serena dice la sua sulla situazione dell’Inter, parlando anche di Milan Skriniar (vedi articolo). Così l’ex calciatore nerazzurro nel corso della trasmissione di Sky Sport 24: «Vedo la festa che c’è stata Riyad e mi viene in mente la prima vinta da noi. Eravamo in pochi e gli altri se n’erano andati nello spogliatoio perché faceva freddo. Mentre adesso si da risalto a queste vittorie, anche perché è stata contro il Milan campione d’Italia. Dopo la partita di San Siro contro il Barcellona è cambiato il vento in casa nerazzurra. Ora la squadra è compatta, con due attaccanti che giocano con e per la squadra ma sanno anche fare i gol. Lo spogliatoio dell’Inter non è stato facile e semplice per gli allenatori da gestire. Ma Simone Inzaghi ha un rapporto schietto e morbido. Non ha mai affrontato le cose di petto ma ha sempre cercato dialogo e questa è la formula giusta per fare bene. Skriniar? A me è capitato nel 91′ quando io speravo che l’Inter mi proponesse il contatto e non l’ha fatto. Quindi sono andato al Milan. Il primo desiderio non era andarmene ma quando ho capito che la dirigenza non era intenzionata allora sono andato in maniera decisa. Però ho giocato anche la finale di Coppa Uefa, prima della partita non c’erano problemi. Giochi per vincere e lo stesso penso faccia Skriniar per come l’ho conosciuto».