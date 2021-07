Florida Cup 2021 con l’Inter, definito l’orario della partita con l’Arsenal

L’Inter, come anticipato a inizio giugno, parteciperà alla Florida Cup 2021 (vedi articolo). L’organizzazione del torneo ha reso noto l’orario della prima partita, quella contro l’Arsenal.

IL CALENDARIO – L’Inter, nella sua tournée negli Stati Uniti, prenderà parte alla Florida Cup. Si tratta di un quadrangolare, con altrettante partite, dove ci saranno anche Arsenal, Everton e Millonarios. Il primo match vedrà in scena la squadra di Simone Inzaghi, che sfiderà i Gunners. Lo farà domenica 25 luglio, fra quindici giorni, con calcio d’inizio alle 18 ora locale al Camping World Stadium di Orlando, in Florida. In Italia saranno le 24 della notte fra domenica 25 e lunedì 26. Le finali sono in programma mercoledì 28 luglio: alla stessa ora di Arsenal-Inter quella per il terzo e quarto posto fra le due perdenti (Everton-Millonarios è l’altra sfida), a seguire quella per il primo e secondo posto. In caso di parità al 90′ si andrà direttamente ai rigori. La Florida Cup è arrivata alla sua settima edizione, questa è la prima in cui partecipa l’Inter.