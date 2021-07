FOTO – Lukaku si gode le vacanze con Jay-Z: «La famiglia RNS»

Lukaku si sta riposando in vista della prossima stagione in cui dovrà difendere lo scudetto appena conquistato con l’Inter. Intanto, sul proprio profilo Instagram, il bomber belga posta alcune foto in compagnia del noto rapper Jay-Z, fondatore di Roc Nation.

RE DI MILANO – Romelu Lukaku si sta godendo una meritatissima vacanza. Dopo la grande stagione con l’Inter, culminata con la conquista dello scudetto, e l’ottimo Europeo disputato con il Belgio, arrivato fino ai quarti di finale contro l’Italia, per il centravanti nerazzurro è tempo di ricaricare le batterie. Simone Inzaghi lo attende per costruire su di lui la sua nuova Inter. Nel frattempo, Lukaku posta su Instagram una serie di foto in compagnia di Jay-Z con le parole: «La famiglia Roc Nation Sports». Quest’ultima è proprio l’agenzia, fondata dal celebre rapper e produttore discografico nel 2008, che cura i diritti d’immagine di Lukaku. Immancabile l’emoji della corona, per l’attaccante che si sente il Re di Milano. Di seguito il post dal suo profilo Instagram ufficiale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romelu Lukaku (@romelulukaku)