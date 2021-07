Joao Mario-Benfica operazione chiusa ma l’Inter aspetta l’ultimo OK (legale) – SI

Joao Mario nelle prossime ore diventerà un nuovo giocatore del Benfica. I dubbi sono ormai ridotti al minino e non riguardano motivazioni calcistiche. Come riportato da “Sportitalia”, la trattativa condotta dall’Inter con il club biancorosso di Lisbona attende solo le firme

OK LEGALE – Piovono conferme sull’asse Milano-Lisbona (vedi articolo). L’operazione Joao Mario è chiusa. Anzi, lato Benfica è praticamente conclusa, ma lato Inter ancora non del tutto. In casa nerazzurra, infatti, c’è un po’ di preoccupazione per la clausola che tutelerebbe lo Sporting Clube de Portugal in caso di passaggio del centrocampista portoghese a un’altra squadra dello stesso campionato. Pertanto, l’Inter attende l’ultimo OK legale per procedere. Dato che lo Sporting CP è pronto a presentare ricorso immediatamente facendo leva proprio su quella clausola (che dovrebbe essere considerata “illegittima”, ndr). Per questo motivo la trattativa ha subìto una frenata negli ultimi giorni e i dubbi dell’Inter sono legati solo all’eventuale penale da 30 milioni di euro da pagare. Uno scenario che, salvo sorprese, non dovrebbe mutare nelle prossime ore. Si avvicina l’approdo di Joao Mario al Benfica.