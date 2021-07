Bellerin, l’Inter insiste ma spunta l’alternativa dalla Serie A – Sky

Bellerin resta un nome forte per la fascia destra dell’Inter, dopo la cessione di Hakimi al PSG. Gianluca Di Marzio, in chiusura di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, inserisce però anche Hateboer come alternativa.

I NOMI A DESTRA – Andato via Achraf Hakimi, all’Inter serve trovare un sostituto e di qualità. In questi giorni si è parlato di tanti nomi, ma nessuno è realmente vicino. Gianluca Di Marzio si sofferma su due profili in particolare: «L’Inter insiste per Héctor Bellerin dell’Arsenal. Pensa anche a Hans Hateboer dell’Atalanta, ma non c’è ancora una trattativa. Ha firmato il giovane Zinho Vanheusden (vedi articolo)».