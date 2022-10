Fiorentina-Inter, Italiano comunica 25 convocati: ce la fa Jovic! Un assente

Fiorentina-Inter è il match in programma domani allo stadio Artemio Franchi alle ore 20.45, valevole per l’undicesima giornata di Serie A (QUI le dichiarazioni di Inzaghi alla vigilia). Il tecnico viola, Vincenzo Italiano, ha diramato la lista dei 25 convocati per la sfida. Assente Sottil, presente invece Jovic

PORTIERI: Gollini, Terracciano, Cerofolini

DIFENSORI: Milenkovic, Igor, M. Quarta, Biraghi, Ranieri, Terzic, Dodo, Venuti

CENTROCAMPISTI: Amrabat, Mandragora, Maleh, Duncan, Zurkowski, Bonaventura, Bianco, Barak, Saponara

ATTACCANTI: Gonzalez, Ikone, Jovic, Cabral, Kouamé