Inzaghi non convoca Lukaku per Fiorentina-Inter e fissa una nuova data

Inzaghi ha parlato alla vigilia di Fiorentina-Inter (vedi articolo), match valevole per l’undicesima giornata di campionato in programma allo stadio ‘Artemio Franchi’ alle ore 20.45. Il tecnico nerazzurro annuncia che Lukaku non partirà per Firenze, fissato una nuova data

ATTESA – Simone Inzaghi alla vigilia di Fiorentina-Inter ha fatto il punto sulle condizioni di Romelu Lukaku che pur essendo tornato in gruppo non partirà per la trasferta contro i viola di Vincenzo Italiano (QUI le sue dichiarazioni in conferenza stampa). Il tecnico nerazzurro sottolinea come il belga abbia ancora molto lavoro da fare per trovare la forma, dicendosi comunque fiducioso in vista della sfida di Champions League con il Viktoria Plzen di mercoledì 26 ottobre (vedi articolo). L’intenzione è dunque quella di convocare Lukaku per il match contro i cechi che con una vittoria potrebbe aprire le porte degli ottavi di finale. L’attesa ormai sembra (quasi) finita.