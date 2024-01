Fiorentina-Inter, Inzaghi fa la conta a centrocampo. I presenti – TS

Questa sera si gioca Fiorentina-Inter, Simone Inzaghi avrà a che fare con un grave problema a centrocampo. Tuttosport spiega il motivo, tra l’altro molto semplice da intuire.

PROBLEMI – Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella sono stati ammoniti per la quinta volta rispettivamente contro Monza e Napoli in Supercoppa Italiana, quindi entrambi saltano la gara di questa sera con la Fiorentina. Simone Inzaghi deve fare a meno di 2/3 del centrocampo titolare, sarà presente solo Henrikh Mkhitaryan. Il problema non è però solo per chi scende in campo, ma in generale riguarda i numeri. Oltre a Kristjan Asllani e Davide Frattesi, Inzaghi ha Davy Klaassen di sicuro. Stefano Sensi è stato bloccato esclusivamente per oggi, perché dovrebbe abbracciare la nuova esperienza Leicester. Gli altri due presenti sono due giovani dalla Primavera: Ebenezer Akinsanmiro e Aleksandar Stankovic, che non saranno sicuramente utilizzati nonostante la panchina. Poche risorse perciò a disposizione del tecnico piacentino, che dovrà fare di necessità virtù.

fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino