Sensi, Fiorentina-Inter e poi i saluti. In campo solo in un caso – CdS

Programma stabilito per Stefano Sensi, ormai prossimo a lasciare la squadra. Il centrocampista sarà a disposizione di Simone Inzaghi per Fiorentina-Inter vista la situazione a centrocampo, ma, come scrive il Corriere dello Sport, sarà impiegato solo in un caso.

PROGRAMMA – Ha regolarmente viaggiato con la squadra Stefano Sensi che, ormai ai saluti, sarà a disposizione per Fiorentina-Inter. Di fatto la sua ultima partita in maglia nerazzurra. Chiuso l’accordo con il Leicester, il centrocampista ex-Sassuolo raggiungerà l’Inghilterra la prossima settimana, con l’Inter che incasserà 3 milioni di euro (bonus compresi) più una percentuale sulla rivendita. In tutto questo Sensi è con il gruppo vista la situazione di emergenza numerica a centrocampo, ma Simone Inzaghi per ovvi motivi lo impiegherebbe solo in caso di estrema necessità.

Fonte – Corriere dello Sport, Pietro Guadagno