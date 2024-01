Fiorentina-Inter, Cesari chiarisce subito: arbitraggio corretto

Graziano Cesari spegne subito ogni futile discussione sugli episodi del primo tempo di Fiorentina-Inter, giudicati entrambi correttamente dal direttore di gara Aureliano.

MOVIOLA – Graziano Cesari chiarisce subito la situazione arbitraggio di Fiorentina-Inter, con due episodi discussi, ma entrambi giudicati regolarmente dal direttore di gara. Su SportMediaset, l’ex arbitro fa notare come sia sul gol di Lautaro Martinez, sia sull’occasione in area di rigore nerazzurra, le trattenute siano reciproche da parte dei giocatori di entrambe le squadre. Due episodi in cui il VAR non può intervenire e, come spiega Cesari, giudicati in modo giusto da Aureliano.