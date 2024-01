Asllani al 45′: «Portare a casa 3 punti. Dobbiamo restare compatti»

Kristjan Asllani è stato intervistato su DAZN al termine del primo tempo di Fiorentina-Inter, partita valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A, chiuso sul risultato di 0-1, frutto del gol di Lautaro Martinez al 14′.

INTERVISTA – Queste le parole su DAZN da parte di Kristjan Asllani dopo il primo tempo di Fiorentina-Inter, valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. «Primo assist in campionato con la maglia dell’Inter, però c’è anche da stare attenti là dietro non solo in costruzione per me, ma anche in fase difensiva, la Fiorentina sa essere pericolosa? Non c’è tempo per pensare al primo assist e a niente. Dobbiamo portare a casa questi tre punti, è importante. Loro giocano con un modulo che potrebbe dare un po’ di fastidio a me che sono il play perché giocano col trequarti, però dobbiamo rimanere compatti e rientrare in campo con la stessa umiltà e determinazione del primo tempo».