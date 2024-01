Fiorentina-Inter 0-1 al 45′, è sempre Lautaro Martinez! 19/19

Termina sul punteggio di 0-1 il primo tempo di Fiorentina-Inter, sfida valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti

PRIMO TEMPO – Una prima frazione di gioco non semplice per l’Inter, che in ogni caso va all’intervallo in vantaggio. I viola partono gagliardi e attaccano a testa bassa, ma al 9′ è la squadra di Simone Inzaghi a creare la prima vera occasione da gol, quando Lautaro Martinez riparte su un retropassaggio sbagliato di Martinez Quarta, ma Terracciano è bravo a deviare la sua conclusione sopra la traversa. Due minuti dopo è il turno di Nzola, che sfrutta una marcatura blanda di de Vrij per andare in gol, salvo vedersi annullare la rete per posizione di fuorigioco. Minuto 15: ripartenza perfetta dell’Inter, con Thuram che scappa in campo aperto e mette in mezzo, dove Carlos Augusto non riesce a trovare il tap-in vincente solo grazie a un miracoloso intervento difensivo di Faraoni. Sul calcio d’angolo, però, arriva la rete del vantaggio: Asllani crossa alla perfezione, Lautaro Martinez vince un duello con Parisi e dal primo palo spizza di testa per la rete del vantaggio. I viola provano a reagire e iniziano a farsi vedere spesso dalle parti di Sommer, con il portiere miracoloso al 34′ su un tentativo da distanza ravvicina ta da parte di Giacomo Bonaventura. L’Inter nel recupero fatica a uscire dalla propria metacampo, ma la difesa riesce a reggere molto bene e a chiudere questi primi 45 minuti in vantaggio.

FIORENTINA-INTER 0-1

Lautaro Martinez al 16′