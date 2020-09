Fiorentina bene in amichevole: 5-0 prima dell’Inter. Ribery-Kouamé show

Franck Ribéry Milan-Fiorentina

Fiorentina in preparazione in vista dell’inizio della prossima Serie A. La Viola sarà il primo avversario dell’Inter e sta ben figurando in amichevole. In particolare, è terminata da poco la partita contro la Lucchese. Grandi prestazioni per Ribery e Kouamé

MANITA IN AMICHEVOLE – Tra qualche settimana, sarà già una partita importante contro l’Inter. Intanto la Fiorentina si prepara con allenamenti e amichevoli per la nuova stagione. Al Franchi, Ribery e Kouamé sono grandi protagonisti. Una doppietta a testa per i due attaccanti: il francese va in gol ai minuti 39′ e 55′, mentre l’ex Genoa al 49′ e al 78′. In mezzo un autogol della Lucchese al 66′ per il 5-0 finale.