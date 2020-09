Verona-Inter Women: Moller straordinaria! Doppietta e 1-2 al 45′

Caroline Moller Hansen Inter Women

Verona-Inter Women è giunta all’intervallo dopo i primi 45 minuti di gioco. I nerazzurri, dopo un difficile inizio di Serie A femminile, sono in vantaggio in trasferta con il punteggio di 1-2. Il parziale vantaggio di Moller è stato recuperato da un rigore per la squadra di casa. Poi il nuovo vantaggio

SOLO PAREGGIO – Verona-Inter Women è una partita dai ritmi piuttosto bassi, ma in cui le nerazzurre hanno provato a creare di più. Dominano gli episodi in una partita decisamente equilibrata, in cui le nerazzurre hanno mostrato alcuni segnali di crescita. Dopo un bel cross da sinistra e un tocco di Baresi, è Moller a realizzare il parziale 0-1. Al 35esimo, però, è Bragonzi a realizzare il pareggio dal dischetto. Allo scadere del primo tempo, è ancora Moller a segnare l’1-2 con un grande stacco di testa.