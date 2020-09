Nainggolan-Inter, futuro incerto. Nuova pretendente dall’estero: i dettagli

Radja Nainggolan Lecce-Cagliari

Nainggolan è appena tornato a disposizione di Antonio Conte all’Inter dopo il prestito al Cagliari. Il futuro del centrocampista, in realtà, è decisamente incerto. Secondo quanto riporta “Tuttomercatoweb”, ci sarebbe una nuova pretendente dall’estero pronta a puntare sul belga

PRESSING DALL’ESTERO – Non solo Inter e Cagliari nel futuro di Radja Nainggolan. Il centrocampista, infatti, è finito nel mirino dell’Al Nassr. Il club saudita è pronta a inserirsi nella corsa al calciatore, che non è ancora certo della permanenza in nerazzurro dopo il prestito in Sardegna. La stessa società ha presentato un’offerta per Alejandro Gomez. Da non escludere che alla fine l’ex Roma decida di restare all’Inter.