Ferri e il ritorno all’Inter, dalla Curva Nord omaggio con lo Spezia

Ferri ieri è tornato al Meazza con un ruolo operativo nell’Inter, dopo la nomina come Club Manager (vedi articolo). La Curva Nord lo ha voluto omaggiare durante la partita contro lo Spezia.

IL SALUTO DELLA CURVA – Ieri giornata molto speciale per Riccardo Ferri: non solo il suo cinquantanovesimo compleanno, ma anche il nuovo esordio al Meazza con l’Inter. Da poco meno di un mese l’ex difensore è il nuovo Club Manager nerazzurro e contro lo Spezia è tornato a San Siro, in panchina. La Curva Nord, nel corso della partita, lo ha omaggiato con uno striscione dedicato: “L’Inter agli interisti, bentornato Riccardo Ferri!”